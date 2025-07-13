Президент «Спортинга» резко высказался о ситуации с невозвращением Дьёкереша в клуб

Президент лиссабонского «Спортинга» Фредерико Варандас высказался о том, что нападающий Виктор Дьёкереш до сих пор не явился в расположение клуба после отпуска. Ранее сообщалось, что 27-летний швед не собирается возвращаться на предсезонную подготовку клуба и продолжает давить на руководство для перехода в «Арсенал». Виктор уже согласовал пятилетнее соглашение с «канонирами», но клубы не могут договориться о финансовых условиях.

«Мы спокойны. Всё можно решить с помощью закрытия трансферного окна, крупного штрафа и извинений перед командой. Если они [«Арсенал»] не хотят платить за Виктора справедливую рыночную стоимость, нас это вполне устроит на ближайшие три года.

Если гении, которые разрабатывают эту стратегию, думают, что это окажет давление на меня, чтобы облегчить его уход, то они не только полностью ошибаются, но и усложняют уход игрока. Никто не стоит выше интересов клуба. Кем бы они ни были», — приводит слова Варандаса журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

В минувшем сезоне Дьёкереш принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 54 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.