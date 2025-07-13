«Динамо» опубликовало письмо на имя главы РПЛ, в шутку призвав проводить игры по три тайма

Пресс-служба московского «Динамо» опубликовала пост в телеграм-канале команды, в шутку призвав руководство Российской Премьер-Лиги добавить третьи таймы в матчи сезона-2025/2026. Напомним, бело-голубые разгромили «Локомотив» (5:1) в товарищеской встрече из трёх отрезков по 45 минут.

В письме на имя главы РПЛ Александра Алаева говорится об инициативе внедрить третий тайм в матчи чемпионата России. Подчёркивается, что креативный и новаторский подход позволит увеличить зрелищность и драматизм игр, а также даст «Динамо» раскрыть свой потенциал.

Фото: ФК «Динамо»

По итогам 90 минут товарищеской встречи «Локомотив» одерживал победу над «Динамо» со счётом 1:0. Все пять голов подопечные Валерия Карпина забили в третьем отрезке игры — со 107-й по 126-ю минуту. По два мяча на свой счёт записали воспитанники Виктор Окишор и Ульви Бабаев.