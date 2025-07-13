Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» опубликовало письмо на имя главы РПЛ, в шутку призвав проводить игры по три тайма

«Динамо» опубликовало письмо на имя главы РПЛ, в шутку призвав проводить игры по три тайма
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба московского «Динамо» опубликовала пост в телеграм-канале команды, в шутку призвав руководство Российской Премьер-Лиги добавить третьи таймы в матчи сезона-2025/2026. Напомним, бело-голубые разгромили «Локомотив» (5:1) в товарищеской встрече из трёх отрезков по 45 минут.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
12 июля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
1 : 5
Динамо М
Москва, Россия
1:0 Батраков – 71'     1:1 Окишор – 107'     1:2 Нгамалё – 112'     1:3 Окишор – 114'     1:4 Бабаев – 122'     1:5 Бабаев – 126'    

В письме на имя главы РПЛ Александра Алаева говорится об инициативе внедрить третий тайм в матчи чемпионата России. Подчёркивается, что креативный и новаторский подход позволит увеличить зрелищность и драматизм игр, а также даст «Динамо» раскрыть свой потенциал.

Фото: ФК «Динамо»

По итогам 90 минут товарищеской встречи «Локомотив» одерживал победу над «Динамо» со счётом 1:0. Все пять голов подопечные Валерия Карпина забили в третьем отрезке игры — со 107-й по 126-ю минуту. По два мяча на свой счёт записали воспитанники Виктор Окишор и Ульви Бабаев.

Материалы по теме
Главные противостояния РПЛ: «Спартаку» не догнать «Зенит», «Динамо» лучше ЦСКА
Главные противостояния РПЛ: «Спартаку» не догнать «Зенит», «Динамо» лучше ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android