«Это хороший знак». Радимов высказался о поражении «Краснодара» в матче за Суперкубок

Бывший полузащитник «Зенита» Владислава Радимова высказался о прошедшем матче за Суперкубок, в котором встречались московский ЦСКА и «Краснодар». Армейцы одержали победу со счётом 1:0.

«Та психология, которую «Краснодар» приобрёл в прошлом году, выиграв чемпионат России, думаю, в дальнейшем поможет команде. А сегодняшний матч с ЦСКА мог сложиться и туда, и туда. Хотя это хороший знак. В прошлом году они тоже «Зениту» проиграли в Суперкубке и в итоге стали чемпионами», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Армейцы завоевали Суперкубок в восьмой раз в своей истории. Чаще обладателем данного трофея становился только «Зенит» (9). «Краснодар» упустил шанс выиграть второй трофей в истории клуба. В минувшем сезоне «быки» впервые стали чемпионами страны.