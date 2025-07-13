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«Это хороший знак». Радимов высказался о поражении «Краснодара» в матче за Суперкубок

«Это хороший знак». Радимов высказался о поражении «Краснодара» в матче за Суперкубок
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислава Радимова высказался о прошедшем матче за Суперкубок, в котором встречались московский ЦСКА и «Краснодар». Армейцы одержали победу со счётом 1:0.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'    
Удаления: Кобнан – 89' / нет

«Та психология, которую «Краснодар» приобрёл в прошлом году, выиграв чемпионат России, думаю, в дальнейшем поможет команде. А сегодняшний матч с ЦСКА мог сложиться и туда, и туда. Хотя это хороший знак. В прошлом году они тоже «Зениту» проиграли в Суперкубке и в итоге стали чемпионами», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Армейцы завоевали Суперкубок в восьмой раз в своей истории. Чаще обладателем данного трофея становился только «Зенит» (9). «Краснодар» упустил шанс выиграть второй трофей в истории клуба. В минувшем сезоне «быки» впервые стали чемпионами страны.

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