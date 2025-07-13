Гендиректор махачкалинского «Динамо» Газизов высказался об участии клуба в РПЛ

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов дал комментарий касательно участия команды в Российской Премьер-Лиге.

— Многие любители футбола часто задают вопрос: если у клуба нет средств, чтобы конкурировать с другими командами, то зачем нужно было выходить в РПЛ?

— А не этот ли вопрос звучал и перед прошлым сезоном? «Зачем выходить в РПЛ — чтобы сразу вылететь?» Мы разве вылетели? Это спорт, здесь всё возможно, мы не знаем, где будем по итогам нового сезона. Но это спорт: мы работаем на своём максимуме и стремимся выиграть в любой ситуации. Именно поэтому команда не стала «отсиживаться» в Первой лиге — игроки не захотели отбывать номер, даже понимая, что могут потерять место на поле и даже в клубе после выхода в РПЛ. Честь им и хвала за это. У нас были все основания сделать ставку на них и в РПЛ. Мы поступили правильно, мы поступили достойно, я считаю.

И пусть сегодня по финансовым возможностям мы не можем конкурировать с абсолютным большинством клубов РПЛ, но по спортивной части — уже конкурируем, — приводит слова Газизова официальный сайт клуба.