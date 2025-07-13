Радимов: если учесть, сколько «Торпедо» натворило, то и в ФНЛ они не нужны

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на новость о том, что московское «Торпедо» будет выступать в Первой лиге в сезоне-2025/2026.

«Если учесть, сколько «Торпедо» натворило, то и в ФНЛ они не нужны. Там они покупали судей и прочее, и их оставили в этой лиге? Так себе решение! Болельщики и игроки ни в чём не виноваты. Виновата горстка людей, но отвечать придётся всем», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило «Оренбург» в качестве 16-го участника нового сезона Российской Премьер-Лиги вместо московского «Торпедо». Оренбуржцы вылетели из РПЛ по итогам кампании-2024/2025, заняв 15-е место в турнирной таблице. Чёрно-белых исключили из числа участников РПЛ из-за коррупционного скандала.