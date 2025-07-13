Мусаев — о Суперкубке России: визуально болельщиков ЦСКА было больше, но мы слышали наших

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о поддержке болельщиков во время матча за Суперкубок России с ПФК ЦСКА. Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты столичного клуба.

«Болельщики оказывали хорошую поддержку. Мы слышим их на каждом выезде, куда бы ни поехали. Мы играем для них. Визуально болельщиков ЦСКА было больше, но мы очень хорошо слышали наших. Они нам очень помогали», — приводит слова Мусаева официальный сайт РФС.

ЦСКА стал обладателем Суперкубка России в восьмой раз в своей истории. Чаще победителем турнира становился только «Зенит» (9). «Краснодар» упустил шанс выиграть второй трофей в истории клуба. В минувшем сезоне «быки» впервые стали чемпионами страны.