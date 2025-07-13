Акинфеев показал Суперкубок России фанатам ЦСКА

Голкипер и капитан ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал два видеоролика, где сначала получил трофей Суперкубка России, а затем показал его болельщикам армейцев. Напомним, в матче за титул красно-синие с минимальным счётом 1:0 переиграли «Краснодар». Армейцы завоевали трофей в первом же официальном матче на посту главного тренера Фабио Челестини.

Права на видео принадлежат РФС.

«Этот Суперкубок — ваш!!!» — подписал видео Акинфеев.

Игорь Акинфеев стал восьмикратным обладателем Суперкубка России, став абсолютным рекордсменом по этому показателю. По семь побед на счету у Сергея Игнашевича и Михаила Кержакова. Отметим, для ЦСКА Суперкубок страны стал восьмым в истории клуба.

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