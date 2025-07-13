Акинфеев показал Суперкубок России фанатам ЦСКА
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Голкипер и капитан ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал два видеоролика, где сначала получил трофей Суперкубка России, а затем показал его болельщикам армейцев. Напомним, в матче за титул красно-синие с минимальным счётом 1:0 переиграли «Краснодар». Армейцы завоевали трофей в первом же официальном матче на посту главного тренера Фабио Челестини.
OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'
Удаления: Кобнан – 89' / нет
Права на видео принадлежат РФС.
«Этот Суперкубок — ваш!!!» — подписал видео Акинфеев.
Игорь Акинфеев стал восьмикратным обладателем Суперкубка России, став абсолютным рекордсменом по этому показателю. По семь побед на счету у Сергея Игнашевича и Михаила Кержакова. Отметим, для ЦСКА Суперкубок страны стал восьмым в истории клуба.
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