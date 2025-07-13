«Владимирович, Шума. Все спортсмены на месте». Круговой выложил фото с трофеем из самолёта

Защитник ЦСКА Данил Круговой поделился фото из самолёта, где держит Суперкубок России в окружении капитана армейцев Игоря Акинфеева и 20-летнего белорусского форварда красно-синих Артёма Шуманского. Напомним, в матче за титул ЦСКА с минимальным счётом 1:0 одолел чемпиона страны «Краснодар».

«Победного контента много не бывает! Владимирович, Шума. Все спортсмены на месте», — подписал фото Круговой.

Фото: Телеграм-канал Данила Кругового

Круговому 27 лет. Это его 11-й трофей в карьере. На его счету пять Суперкубков России, два Кубка страны и четыре чемпионства. 9 из 11 титулов добыты с санкт-петербургским «Зенитом».

Напомним, армейцы завоевали восьмой Суперкубок России в истории клуба. Кроме того, Фабио Челестини вязл трофей в первом же официальном матче на посту главного тренера московской команды.

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