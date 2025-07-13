Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Владимирович, Шума. Все спортсмены на месте». Круговой выложил фото с трофеем из самолёта

«Владимирович, Шума. Все спортсмены на месте». Круговой выложил фото с трофеем из самолёта
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник ЦСКА Данил Круговой поделился фото из самолёта, где держит Суперкубок России в окружении капитана армейцев Игоря Акинфеева и 20-летнего белорусского форварда красно-синих Артёма Шуманского. Напомним, в матче за титул ЦСКА с минимальным счётом 1:0 одолел чемпиона страны «Краснодар».

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'    
Удаления: Кобнан – 89' / нет

«Победного контента много не бывает! Владимирович, Шума. Все спортсмены на месте», — подписал фото Круговой.

Фото: Телеграм-канал Данила Кругового

Круговому 27 лет. Это его 11-й трофей в карьере. На его счету пять Суперкубков России, два Кубка страны и четыре чемпионства. 9 из 11 титулов добыты с санкт-петербургским «Зенитом».

Напомним, армейцы завоевали восьмой Суперкубок России в истории клуба. Кроме того, Фабио Челестини вязл трофей в первом же официальном матче на посту главного тренера московской команды.

Материалы по теме
Видео
Акинфеев показал Суперкубок России фанатам ЦСКА

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android