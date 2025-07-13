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ЦСКА показал, как футболисты клуба чествовали Челестини после победы в Суперкубке России

ЦСКА показал, как футболисты клуба поздравляли нового главного тренера клуба Фабио Челестини после победы в Суперкубке страны в матче с «Краснодаром» (1:0). Армейцы завоевали трофей в первом же официальном матче под руководством Челестини.

Права на видео принадлежат РФС. Посмотреть видео можно в телеграм-канале ЦСКА.

Единственный мяч на 48-й минуте забил центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев.

ЦСКА в восьмой раз в своей истории стал обладателем Суперкубка России по футболу, обыграв «Краснодар». По данному показателю красно-синие отстают лишь от «Зенита».

В сезоне-2024/2025 «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России. ЦСКА занял третье место. Армейцы выиграли Фонбет Кубок России, победив в Суперфинале «Ростов» — 0:0 (4:3 пен.).