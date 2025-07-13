Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА показал, как футболисты клуба чествовали Челестини после победы в Суперкубке России

ЦСКА показал, как футболисты клуба чествовали Челестини после победы в Суперкубке России
Аудио-версия:
Комментарии

ЦСКА показал, как футболисты клуба поздравляли нового главного тренера клуба Фабио Челестини после победы в Суперкубке страны в матче с «Краснодаром» (1:0). Армейцы завоевали трофей в первом же официальном матче под руководством Челестини.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'    
Удаления: Кобнан – 89' / нет

Права на видео принадлежат РФС. Посмотреть видео можно в телеграм-канале ЦСКА.

Единственный мяч на 48-й минуте забил центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев.

ЦСКА в восьмой раз в своей истории стал обладателем Суперкубка России по футболу, обыграв «Краснодар». По данному показателю красно-синие отстают лишь от «Зенита».

В сезоне-2024/2025 «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России. ЦСКА занял третье место. Армейцы выиграли Фонбет Кубок России, победив в Суперфинале «Ростов» — 0:0 (4:3 пен.).

Материалы по теме
ЦСКА взял трофей в первом матче Челестини! Победу над «Краснодаром» добыли старым оружием
ЦСКА взял трофей в первом матче Челестини! Победу над «Краснодаром» добыли старым оружием
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android