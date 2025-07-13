Акинфеев показывал трофей, Мойзес целовал медаль, Мусаев снимал. Лучшие фото с Суперкубка

12 июля на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани состоялся матч за Суперкубок России, в котором встречались действующий чемпион России «Краснодар» и обладатель Кубка страны ЦСКА. Победу со счётом 1:0 одержали футболисты столичного клуба. Единственный гол на 48-й минуте забил защитник ЦСКА Игорь Дивеев после подачи с углового.

Лучшие фото матча «Краснодар» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Также можно посмотреть фото из победной раздевалки ЦСКА:

ЦСКА в восьмой раз в своей истории стал обладателем Суперкубка России. Новый главный тренер столичного клуба Фабио Челестини выиграл с подопечными трофей в первом же официальном матче российского сезона-2025/2026. Голкипер армейцев Игорь Акинфеев завоевал данный трофей в восьмой раз в карьере, что является рекордом.