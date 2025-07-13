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Экс-защитника «Спартака» увезли в больницу на скорой с подозрением на перелом

Экс-защитника «Спартака» увезли в больницу на скорой с подозрением на перелом
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В ночь с 12 на 13 июля завершился матч 13-го тура бразильской Серии А, где встречались «Фламенго» из Рио-де-Жанейро и футбольный клуб «Сан-Паулу». Встреча завершилась победой крансо-чёрных со счётом 2:0, но омрачилась тяжёлой травмой защитника «Фламенго» Лукаса Айртона, ранее выступавшего за московский «Спартак».

Бразилия — Серия А . 13-й тур
12 июля 2025, суббота. 22:30 МСК
Фламенго
Рио-де-Жанейро
Окончен
2 : 0
Сан-Паулу
Сан-Паулу
1:0 Араужо – 61'     2:0 Ян – 90+7'    

28-летний бразильский латераль появился на поле на 7-й минуте встречи, заменив получившего повреждение Алекса Сандро. Однако в начале второго тайма на 52-й минуте футболисту понадобилась обратная замена. После столкновения с аргентинским защитником «Сан-Паулу» Энсо Диасом Айртон получил рассечение голени. Многие футболисты «Фламенго», увидев травму партнёра по команде, схватились за голову. Игрок покинул поле на носилках и сразу же отправлен в больницу.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

По сообщению бразильского издания Globo, порез был настолько глубоким, что у игрока была видна кость. У Айртона подозревают трещину или даже перелом.

С 2019 по 2022 годы Айртон играл за «Спартак». Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 7 млн.

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