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Ракитич: Месси, Неймара и Суареса нельзя было ставить вместе на тренировках

Ракитич: Месси, Неймара и Суареса нельзя было ставить вместе на тренировках
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Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Хорватии Иван Ракитич высказался о трио Неймара, Лионеля Месси и Суареса, которые вместе выступали в каталонском клубе.

«Это было полное безумие. На тренировках их нельзя было ставить вместе, в этом не было никакого смысла. Особенно в «Барселоне» мы видели совершенно другого Неймара по сравнению с тем, что играл в «ПСЖ». Он был очень близок к Месси, и наблюдать за ними было просто невероятно. А ещё у нас был парень впереди, который забивал отовсюду, у него было потрясающее голевое чутьё. Это было что-то невероятное. Думаю, такой атакующей тройки больше никогда не будет», — приводит слова Ракитича Sport.es.

В июле Ракитич официально объявил о завершении профессиональной карьеры.

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