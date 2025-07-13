Ди Мария покинул поле на носилках в первом же матче после возвращения в «Росарио Сентраль»

Вингер Анхель Ди Мария получил травму в первом же матче после возвращения «Росарио Сентраль».

В матче чемпионата Аргентины «Росарио Сентраль» сыграл вничью с «Годой Крус» (1:1). На 79-й минуте Ди Мария реализовал пенальти, а спустя десять минут был заменён из-за травмы. Футболист не смог самостоятельно покинуть поле и его увозили на носилках.

Фото: Кадр из трансляции

Ди Мария является выпускником академии этого аргентинского клуба. Он играл за взрослую команду «Росарио Сентраль» с 2006 по 2007 год. За этот период он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и двумя результативными передачами.