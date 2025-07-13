Чемпион России не стал победителем Суперкубка впервые после поражения «Зенита» в 2019 году
Поделиться
ПФК ЦСКА с минимальным счётом 1:0 победил «Краснодар» в Суперкубке России 2025 года. Таким образом, чемпион страны не стал победителем Суперкубка впервые с 2019 года.
OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'
Удаления: Кобнан – 89' / нет
В Суперкубке накануне розыгрыша РПЛ-2019/2020 действующий на тот момент чемпион России «Зенит» проиграл обладателю Кубка страны «Локомотиву» со счётом 2:3. С тех пор, все соревнования в рамках Суперкубка заканчивались победой победителя РПЛ. При чём все пять трофеев завоевал санкт-петербургский «Зенит».
Отметим, ЦСКА одержал восьмую победу в Суперкубках России, на шаг приблизившись с самому титулованному клубу в этом турнире — сине-бело-голубым (9).
Материалы по теме
Самые титулованные футбольные клубы России:
Комментарии
- 13 июля 2025
-
03:24
-
03:06
-
02:47
-
02:37
-
02:31
-
02:19
-
02:03
-
01:59
-
01:34
-
00:54
-
00:51
-
00:45
-
00:38
-
00:30
-
00:19
-
00:18
-
00:16
-
00:06
-
00:04
- 12 июля 2025
-
23:53
-
23:50
-
23:35
-
23:34
-
23:28
-
23:21
-
23:15
-
23:10
-
23:03
-
22:49
-
22:49
-
22:40
-
22:36
-
22:26
-
22:14
-
22:14