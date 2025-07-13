Чемпион России не стал победителем Суперкубка впервые после поражения «Зенита» в 2019 году

ПФК ЦСКА с минимальным счётом 1:0 победил «Краснодар» в Суперкубке России 2025 года. Таким образом, чемпион страны не стал победителем Суперкубка впервые с 2019 года.

В Суперкубке накануне розыгрыша РПЛ-2019/2020 действующий на тот момент чемпион России «Зенит» проиграл обладателю Кубка страны «Локомотиву» со счётом 2:3. С тех пор, все соревнования в рамках Суперкубка заканчивались победой победителя РПЛ. При чём все пять трофеев завоевал санкт-петербургский «Зенит».

Отметим, ЦСКА одержал восьмую победу в Суперкубках России, на шаг приблизившись с самому титулованному клубу в этом турнире — сине-бело-голубым (9).

Самые титулованные футбольные клубы России: