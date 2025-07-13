Радимов отреагировал на победу ЦСКА в матче с «Краснодаром» в Суперкубке России

Бывший полузащитник ЦСКА Владислав Радимов прокомментировал победу армейцев в матче Суперкубка России. Красно-синие одержали верх над «Краснодаром» с минимальным счётом 1:0 и стали восьмикратными обладателями трофея.

«Глобально хотелось больше голов, но сами скорости и сама игра мне, в целом, понравились. «Краснодар» в первом тайме доминировал, но ЦСКА во втором здорово исправил ситуацию и уже не допускал никаких вольностей», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Отметим, новый главный тренер армейцев Фабио Челестини завоевал первый титул в первом же матче у руля ЦСКА.

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