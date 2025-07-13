ЦСКА оставляет ворота «сухими» в основное время Суперкубка России с 2016 года
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ПФК ЦСКА всухую обыграл «Краснодар» в Суперкубке России 2025 года. Встреча завершилась со счётом 1:0. Таким образом, армейцы не пропускают в основное время данного соревнования с 2016 года.
OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'
Удаления: Кобнан – 89' / нет
В активе красно-синих четыре участия в Суперкубке страны за последние девять лет. При этом, у армейцев две «сухие» победы и два поражения.
Кроме победы в этом розыгрыше ЦСКА одерживал верх с минимальным счётом 1:0 над «Локомотивом» в 2018 году. В 2023 году армейцы уступили «Зениту» лишь в серии послематчевых пенальти, завершив основное время нулевой ничьей (0:0, 4:5 пен.). В 2016-м ЦСКА проиграл сине-бело-голубым со счётом 0:1, в последний раз в Суперкубке страны пропустив мяч в основное время.
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