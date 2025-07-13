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Генич — о лете в РПЛ: не удивился, если бы после Суперкубка Челестини ушёл из ЦСКА

Генич — о лете в РПЛ: не удивился, если бы после Суперкубка Челестини ушёл из ЦСКА
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Известный российский комментатор и спортивный журналист Константин Генич высказался о событиях лета 2025 года в российском футболе после победы ЦСКА в матче с «Краснодаром» в Суперкубке России. Игра завершилась со счётом 1:0.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'    
Удаления: Кобнан – 89' / нет

«Лето 2025 года в российском футболе такое комичное. Для кого-то трагичное, конечно. Столько разного произошло, что я бы, например, не удивился, что после этого трофея, по примеру Николича, Челестини бы сказал: «Всем спасибо, я поехал. У меня трофей есть. Семейные обстоятельства» (смеётся). Но он и Братский кубок взял, и Media х Pro Cup, и Суперкубок вот. Не дай бог. Летом 2025-го в российском футболе всякое можно ожидать», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

Ранее Николич покинул ЦСКА после победы в Кубке России. Сербский специалист решил возглавить греческий АЕК. Кроме того, в РПЛ произошла череда изменений, в связи со скандальным исключением «Торпедо» из розыгрыша соревнований, а также приостановке деятельности «Химок» из-за того, что клуб не смог получить лицензию РФС-1.

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