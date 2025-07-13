Генич прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Краснодаром» в Суперкубке России

Российский футбольный комментатор, телеэксперт и журналист Константин Генич поделился мыслями о победе ЦСКА в Суперкубке России. Армейцы одолели «Краснодаром» с минимальным счётом 1:0 и стали восьмикратными обладателями трофея.

«Сам матч по качеству… Видно, что команды пока ещё добирают. Физически «Краснодару» явно не хватило силёнок на два тайма, а ЦСКА где-то начинал играть высоко, а потом опускался чуть глубже — такая футбольная аритмия была. Но это совсем другой ЦСКА, что был у Николича весной. Пока мы просто такие пометочки, наблюдения делаем», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

Напомним, это была первая официальная встреча ЦСКА при главном тренере Фабио Челестини. Ранее красно-синими руководил сербский специалист Марко Николич.

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