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Генич прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Краснодаром» в Суперкубке России

Генич прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Краснодаром» в Суперкубке России
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Российский футбольный комментатор, телеэксперт и журналист Константин Генич поделился мыслями о победе ЦСКА в Суперкубке России. Армейцы одолели «Краснодаром» с минимальным счётом 1:0 и стали восьмикратными обладателями трофея.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'    
Удаления: Кобнан – 89' / нет

«Сам матч по качеству… Видно, что команды пока ещё добирают. Физически «Краснодару» явно не хватило силёнок на два тайма, а ЦСКА где-то начинал играть высоко, а потом опускался чуть глубже — такая футбольная аритмия была. Но это совсем другой ЦСКА, что был у Николича весной. Пока мы просто такие пометочки, наблюдения делаем», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

Напомним, это была первая официальная встреча ЦСКА при главном тренере Фабио Челестини. Ранее красно-синими руководил сербский специалист Марко Николич.

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