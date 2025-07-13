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Дембеле высказался о предстоящем финале клубного ЧМ-2025 между «ПСЖ» и «Челси»

Дембеле высказался о предстоящем финале клубного ЧМ-2025 между «ПСЖ» и «Челси»
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле поделился ожиданиями от предстоящего финала клубного чемпионата мира с «Челси».

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Как мы говорили с начала сезона, мы хотели выиграть все возможные трофеи. И нам удалось завоевать практически всё, что мы планировали. В воскресенье у нас есть шанс сыграть в большом финале против «Челси», и мы отдадим все силы, чтобы выиграть и этот трофей. Нас очень хорошо приняли — в Лос-Анджелесе, Сиэтле, Атланте и теперь в Нью-Йорке. Мы отлично провели время как на поле, так и за его пределами. Мы гордимся участием в этом клубном чемпионате мира», — приводит слова Дембеле Lequipe.

Финальный матч турнира состоится 13 июля, начало – 22:00 мск.

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