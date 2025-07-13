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Переход Забарного в «ПСЖ» заморожен. Парижане нашли замену Илье в Турции — L'Equipe

Переход Забарного в «ПСЖ» заморожен. Парижане нашли замену Илье в Турции — L'Equipe
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Французский «Пари Сен-Жермен» полностью заморозил трансфер защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного. Об этом сообщает журналист популярного издания L'Equipe Уго Делом.

По информации источника, французский гранд больше не намерен вести переговоры с руководством «вишен», из-за требуемой стоимости игрока и отсутствии «гибкости» в работе над сделкой. Кроме того, парижане нашли «план Б» для усиления обороны в чемпионате Турции. На данный момент имя игрока, которого хотят подписать парижане не называется.

Отмечается, что переход Забарного ещё может быть разблокирован, но только в случае, если «Борнмут» сбросит цену за игрока и, при этом, «ПСЖ» не оформит трансфер нового центрального защитника в это время.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» сделал два официальных предложения «Борнмуту» по переходу Забарного, последнее из которых составляло € 60 млн. Оба оффера были отклонены, так как клуб из Англии требует € 70 млн за игрока.

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