Дубль Месси помог «Интер Майами» продлить победную серию до пяти матчей, одолев «Нэшвилл»

В ночь с 12 на 13 июля завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Нэшвилл». Встреча прошла в американском Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей дубль оформил известный аргентинский форвард Лионель Месси. У гостей единственный мяч забил немецкий нападающий Хани Мухтар. Другие звёздные игроки «цапель» Жорди Альба, Серхио Бускетс и Луис Суарес вышли в стартовом составе, но результативными действиями не отметились.

«Интер Майами» занимает пятое место в Восточной конференции, набрав 38 очков после 19 матчей. У «Нэшвилла» на три встречи больше. Команда располагается на третьей строчке Востока (41 очко). В следующем матче подопечные Хавьера Маскерано сыграют в гостях с «Цинциннати», а «Нэшвилл» встретится на своём поле с «Коламбус Крю». Оба матча пройдут 17 июля.

Сын Суареса не поздоровался с Месси: