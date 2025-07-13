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Интер Майами — Нэшвилл, результат матча 13 июля 2025, счёт 2:1, МЛС, Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс, Жорди Альба

Дубль Месси помог «Интер Майами» продлить победную серию до пяти матчей, одолев «Нэшвилл»
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В ночь с 12 на 13 июля завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Нэшвилл». Встреча прошла в американском Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

США — Major League Soccer . МЛС
13 июля 2025, воскресенье. 02:45 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
2 : 1
Нэшвилл
Нэшвилл
1:0 Месси – 17'     1:1 Мухтар – 49'     2:1 Месси – 62'    

В составе победителей дубль оформил известный аргентинский форвард Лионель Месси. У гостей единственный мяч забил немецкий нападающий Хани Мухтар. Другие звёздные игроки «цапель» Жорди Альба, Серхио Бускетс и Луис Суарес вышли в стартовом составе, но результативными действиями не отметились.

«Интер Майами» занимает пятое место в Восточной конференции, набрав 38 очков после 19 матчей. У «Нэшвилла» на три встречи больше. Команда располагается на третьей строчке Востока (41 очко). В следующем матче подопечные Хавьера Маскерано сыграют в гостях с «Цинциннати», а «Нэшвилл» встретится на своём поле с «Коламбус Крю». Оба матча пройдут 17 июля.

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