«Атланта» с Миранчуком избежала поражения в матче МЛС, забив гол на 90+10-й минуте

Завершился матч МЛС, в котором «Торонто» принимал «Атланту Юнайтед». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Би-Эм-О Филд» и завершилась со счётом 1:1.

В составе «Торонто» гол забил Дейби Флорес.

На 90+10-й минуте «Атланта» реализовала пенальти, сравняв счёт. Гол в свой актив записал Эммануэль Латте Лат. Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут.

«Торонто» не может победить на протяжении двух матчей подряд в МЛС — ничья и поражение. «Атланта Юнайтед» продлила серию без побед в МЛС до пяти матчей – три поражения и две ничьи.

В следующем матче «Торонто» встретится с «Сан-Диего», а «Атланта» проведёт матч с «Чикаго Файр».