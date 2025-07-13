«Атланта» с Миранчуком избежала поражения в матче МЛС, забив гол на 90+10-й минуте
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Завершился матч МЛС, в котором «Торонто» принимал «Атланту Юнайтед». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Би-Эм-О Филд» и завершилась со счётом 1:1.
США — Major League Soccer . МЛС
13 июля 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Торонто
Торонто
Окончен
1 : 1
Атланта Юнайтед
Атланта
1:0 Флорес – 48' 1:1 Латте Лат – 90+11'
В составе «Торонто» гол забил Дейби Флорес.
На 90+10-й минуте «Атланта» реализовала пенальти, сравняв счёт. Гол в свой актив записал Эммануэль Латте Лат. Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут.
«Торонто» не может победить на протяжении двух матчей подряд в МЛС — ничья и поражение. «Атланта Юнайтед» продлила серию без побед в МЛС до пяти матчей – три поражения и две ничьи.
В следующем матче «Торонто» встретится с «Сан-Диего», а «Атланта» проведёт матч с «Чикаго Файр».
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