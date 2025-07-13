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ЦСКА впервые за семь лет выиграл Суперкубок России

ЦСКА впервые за семь лет выиграл Суперкубок России
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ЦСКА впервые с 2018 года стал обладателем Суперкубка России по футболу. В решающем матче 2025 года ЦСКА обыграл «Краснодар» со счётом 1:0.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'    
Удаления: Кобнан – 89' / нет

В 2018 году ЦСКА стал обладателем Суперкубка России, обыграв в дерби «Локомотив» со счётом 1:0.

Армейцы завоевали трофей в первом же официальном матче под руководством нового главного тренера клуба Фабио Челестини, который на этом посту сменил Марко Николича. Единственный гол на 48-й минуте забил центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев.

ЦСКА в восьмой раз в своей истории стал обладателем Суперкубка России по футболу, обыграв «Краснодар». По данному показателю красно-синие отстают лишь от «Зенита».

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