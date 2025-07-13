Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бразилия — Венесуэла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Marca сообщила новые подробности возможного трансфера Рашфорда в «Барселону»

Marca сообщила новые подробности возможного трансфера Рашфорда в «Барселону»
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» готов отпустить вингера команды Маркуса Рашфорда в «Барселону» на правах аренды, сообщает Marca.

Английский клуб хочет, чтобы в случае подписания «Барселоной» 27-летнего англичанина на правах аренды, соглашение также предусматривало обязательство выкупа футболиста.

Сейчас каталонский клуб рассматривает возможность такого соглашения, поскольку обязательство выплаты средств за футболиста через год может быть выгодно с точки зрения финансового фэйр-плей. Также отмечается, что Рашфорд готов пойти на снижение зарплаты ради трансфера в «Барселону».

Ранее СМИ сообщали, что главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим больше не рассчитывает на Рашфорда. Подчёркивалось, что вингер тренируется отдельно от остальной команды. Вторубю половину прошлого сезона он провёл в аренде в «Астон Вилле».

Барселона показала обновлённый «Камп Ноу»

Материалы по теме
Стало известно, кто в «Барселоне» выступает против перехода Рашфорда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android