Marca сообщила новые подробности возможного трансфера Рашфорда в «Барселону»

«Манчестер Юнайтед» готов отпустить вингера команды Маркуса Рашфорда в «Барселону» на правах аренды, сообщает Marca.

Английский клуб хочет, чтобы в случае подписания «Барселоной» 27-летнего англичанина на правах аренды, соглашение также предусматривало обязательство выкупа футболиста.

Сейчас каталонский клуб рассматривает возможность такого соглашения, поскольку обязательство выплаты средств за футболиста через год может быть выгодно с точки зрения финансового фэйр-плей. Также отмечается, что Рашфорд готов пойти на снижение зарплаты ради трансфера в «Барселону».

Ранее СМИ сообщали, что главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим больше не рассчитывает на Рашфорда. Подчёркивалось, что вингер тренируется отдельно от остальной команды. Вторубю половину прошлого сезона он провёл в аренде в «Астон Вилле».

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