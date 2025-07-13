38-летний Месси вырвался в лидеры гонки бомбардиров МЛС

Звёздный аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси оформил дубль в матче МЛС с «Нэшвиллом» (2:1), тем самым забив 16-й мяч в текущем сезоне соревнований.
Таким образом, Месси вышел на первое место в списке лучших бомбардиров сезона, догнав британского форварда «Нэшвилла» Сэма Сарриджа (16). При этом Лионель сыграл 16 матчей в лиге, тогда как Сарридж провёл 22 игры. 26-летний англичанин забил пять мячей с пенальти, тогда как все голы 38-летнего аргентинца были забиты с игры.
На третьем месте располагаются израильский нападающий «Филадельфии Юнион» Тай Барибо (13) и бразилец Эвандер Феррейра из «Цинциннати».
Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года.
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