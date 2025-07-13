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38-летний Месси вырвался в лидеры гонки бомбардиров МЛС

38-летний Месси вырвался в лидеры гонки бомбардиров МЛС
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Звёздный аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси оформил дубль в матче МЛС с «Нэшвиллом» (2:1), тем самым забив 16-й мяч в текущем сезоне соревнований.

США — Major League Soccer . МЛС
13 июля 2025, воскресенье. 02:45 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
2 : 1
Нэшвилл
Нэшвилл
1:0 Месси – 17'     1:1 Мухтар – 49'     2:1 Месси – 62'    

Таким образом, Месси вышел на первое место в списке лучших бомбардиров сезона, догнав британского форварда «Нэшвилла» Сэма Сарриджа (16). При этом Лионель сыграл 16 матчей в лиге, тогда как Сарридж провёл 22 игры. 26-летний англичанин забил пять мячей с пенальти, тогда как все голы 38-летнего аргентинца были забиты с игры.

На третьем месте располагаются израильский нападающий «Филадельфии Юнион» Тай Барибо (13) и бразилец Эвандер Феррейра из «Цинциннати».

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года.

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