«Алонсо больше не будет молчать». Журналист — о жёстких правилах нового тренера «Реала»

Известный журналист Эду Агирре из издания El Chiringuito рассказал о принципиальных изменениях в «Реале» и новом требовании к игрокам атаки после прихода главного тренера Хаби Алонсо.

«Нападающие должны работать в прессинге и отрабатывать в обороне — в «Реале» такого раньше не было. С августа Хаби Алонсо больше не будет молчать.

У него сильный характер. Кто старается — играет, кто нет — садится на скамейку. Всё изменилось», — приводит слова Агирре El Chiringuito.

Напомним, после прихода Алонсо в клуб ранее бессменный игрок атаки Родриго стал получать минимум игрового времени на клубном чемпионате мира. Также испанец неоднократно убирал с поля по ходу матча Винисиуса.

На клубном чемпионате мира «Реал» на стадии полуфинала разгромно вылетел от «ПСЖ» (0:4).

На базе «Реала» вывесили плакат с просьбой вернуть Роналду