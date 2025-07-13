Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бразилия — Венесуэла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Алонсо больше не будет молчать». Журналист — о жёстких правилах нового тренера «Реала»

«Алонсо больше не будет молчать». Журналист — о жёстких правилах нового тренера «Реала»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный журналист Эду Агирре из издания El Chiringuito рассказал о принципиальных изменениях в «Реале» и новом требовании к игрокам атаки после прихода главного тренера Хаби Алонсо.

«Нападающие должны работать в прессинге и отрабатывать в обороне — в «Реале» такого раньше не было. С августа Хаби Алонсо больше не будет молчать.

У него сильный характер. Кто старается — играет, кто нет — садится на скамейку. Всё изменилось», — приводит слова Агирре El Chiringuito.

Напомним, после прихода Алонсо в клуб ранее бессменный игрок атаки Родриго стал получать минимум игрового времени на клубном чемпионате мира. Также испанец неоднократно убирал с поля по ходу матча Винисиуса.

На клубном чемпионате мира «Реал» на стадии полуфинала разгромно вылетел от «ПСЖ» (0:4).

На базе «Реала» вывесили плакат с просьбой вернуть Роналду

Материалы по теме
Талант «Реала» уедет в АПЛ, а «Ливерпуль» продаст нападающих? Трансферные слухи Европы
Талант «Реала» уедет в АПЛ, а «Ливерпуль» продаст нападающих? Трансферные слухи Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android