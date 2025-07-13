Месси повторил статистическое достижение, ранее покорявшееся в МЛС лишь экс-одноклубнику
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38-летний нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, отметившийся дублем в матче МЛС с «Нэшвиллом» (2:1), повторил редчайшее статистическое достижение, ранее покорявшееся в североамериканской лиге лишь бывшему одноклубнику аргентинца венесуэльцу Хосефу Мартинесу. Об этом сообщает портал MLS Communications в соцсети X (ранее Twitter).
США — Major League Soccer . МЛС
13 июля 2025, воскресенье. 02:45 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
2 : 1
Нэшвилл
Нэшвилл
1:0 Месси – 17' 1:1 Мухтар – 49' 2:1 Месси – 62'
Месси забил 11 голов за шесть игр кряду. Ранее подобная серия (11 мячей) была лишь раз в МЛС — у Мартинеса во время выступлений за «Атланту Юнайтед» в период с 5 июля 2018 по 4 августа того же года.
Отметим, Месси и Мартинес выступали вместе в составе «цапель» лишь полгода — с июля 2023 по февраль 2024 года, после чего венесуэлец перешёл в канадский «Клёб де Фут Монреаль».
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