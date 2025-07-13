Месси повторил статистическое достижение, ранее покорявшееся в МЛС лишь экс-одноклубнику

38-летний нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, отметившийся дублем в матче МЛС с «Нэшвиллом» (2:1), повторил редчайшее статистическое достижение, ранее покорявшееся в североамериканской лиге лишь бывшему одноклубнику аргентинца венесуэльцу Хосефу Мартинесу. Об этом сообщает портал MLS Communications в соцсети X (ранее Twitter).

Месси забил 11 голов за шесть игр кряду. Ранее подобная серия (11 мячей) была лишь раз в МЛС — у Мартинеса во время выступлений за «Атланту Юнайтед» в период с 5 июля 2018 по 4 августа того же года.

Отметим, Месси и Мартинес выступали вместе в составе «цапель» лишь полгода — с июля 2023 по февраль 2024 года, после чего венесуэлец перешёл в канадский «Клёб де Фут Монреаль».

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