Появились первые кадры с вечеринки в честь 18-летия Ламина Ямаля

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль начал празднование своего 18-летия с семейного ужина в ресторане La Cúpula в Гаррафе.

По данным Mundo Deportivo, на праздновании присутствовали его родители, бабушка, младший брат и близкие друзья. В подарок футболист получил персональную литографию в стиле Гоку из «Драгонболла», а праздничный торт был оформлен в такой же тематике.

Фото: Mundo Deportivo

Фото: Mundo Deportivo

Фото: Mundo Deportivo

Ответим, семейный ужин испанец провёл вчера вечером, а день рождения у футболиста сегодня, 13 июля.

Ранее сообщалось, что Ямаль проведёт закрытую вечеринку в честь 18-летия с жёсткими мерами безопасности. Гостям будет запрещено проносить мобильные телефоны на мероприятие и делать фотографии.

Чем уникален Ламин Ямаль