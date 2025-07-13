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Усман Дембеле и Коул Палмер на крыше 70-этажного здания в Нью-Йорке с трофеем КЧМ

Усман Дембеле и Коул Палмер на крыше 70-этажного здания в Нью-Йорке с трофеем КЧМ
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Звёздные футболисты Коул Палмер из «Челси» и Усман Дембеле из «Пари Сен-Жермен» в Нью-Йорке поднялись на крышу 70-этажного здания Rockefeller Center для совместного фотографирования.

Палмер и Дембеле позировали вместе с трофеем клубного чемпионата мира в преддверии финала. Игроки были одеты в форму своих команд.

Фото: Соцсети «Челси»

Финал турнира состоится сегодня, 13 июля. Начало матча — в 22:00 мск.

В плей-офф клубного мундиаля «Челси» прошёл «Бенфику» (4:1 д.в.), «Палмейрас» (2:1) и «Флуминенсе» (2:0). «ПСЖ» одолел «Интер Майами» (4:0), «Баварию» (2:0) и мадридский «Реал» (4:0).

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