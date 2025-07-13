Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

СМИ назвали единственный клуб, готовый заплатить за Забарного € 70 млн

СМИ назвали единственный клуб, готовый заплатить за Забарного € 70 млн
Комментарии

Центральный защитник сборной Украины и «Борнмута» Илья Забарный по-прежнему может сменить клубную прописку.

По информации телеграм-канала «Динамо Киев Инсайд», после неудачи с трансфером в «ПСЖ» на Илью есть ещё один реальный претендент. Единственным на текущий момент клубом, который согласен уже сейчас заплатить желаемые «Борнмутом» € 70 млн, является «Ньюкасл». Наставник Эдди Хау и владельцы клуба хотят видеть Илью в своём составе.

Забарному 22 года. В сезоне-2024/2025 он провёл 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 42 млн.

Месси с Энрике и игроками «ПСЖ» после матча

Материалы по теме
Переход Забарного в «ПСЖ» заморожен. Парижане нашли замену Илье в Турции — L'Equipe
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android