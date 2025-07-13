СМИ назвали единственный клуб, готовый заплатить за Забарного € 70 млн

Центральный защитник сборной Украины и «Борнмута» Илья Забарный по-прежнему может сменить клубную прописку.

По информации телеграм-канала «Динамо Киев Инсайд», после неудачи с трансфером в «ПСЖ» на Илью есть ещё один реальный претендент. Единственным на текущий момент клубом, который согласен уже сейчас заплатить желаемые «Борнмутом» € 70 млн, является «Ньюкасл». Наставник Эдди Хау и владельцы клуба хотят видеть Илью в своём составе.

Забарному 22 года. В сезоне-2024/2025 он провёл 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 42 млн.

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