«Реал» готов продать Лунина, Родриго и Себальоса — Mundo Deportivo

Мадридский «Реал» рассматривает вариант продажи ряда игроков после клубного чемпионата мира по футболу, где «галактикос» вылетели в полуфинале от «ПСЖ» (0:4), сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, мадридцы открыты к продаже трёх игроков, не имевших значимой роли на последнем турнире. Речь идёт о полузащитнике Дани Себальосе, нападающем Родриго Гоэсе и вратаре Андрее Лунине.

Отмечается, что украинский вратарь остался недоволен тем, что на клубном мундиале ему не дали сыграть ни одной минуты. Вопрос о поиске нового клуба для увеличения игровой практики сейчас стоит у украинца на повестке дня. Себальос также не сыграл на данном турнире ни одного матча в стартовом составе, а Родриго провёл в старте одну игру.

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