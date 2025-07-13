Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

ЦСКА предложил € 5 млн за переход одноклубника Фирмино и Мареза — источник

ПФК ЦСКА проявляет интерес к бразильскому полузащитнику саудовского «Аль-Ахли» Александеру. Об этом сообщает популярный журналист Рабаналь Сафена в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, московский клуб сделал официальное предложение за трансфер 21-летнего бразильца в размере € 5 млн.

Александер является воспитанником бразильского «Флуминенсе» и подписал контракт с «Аль-Ахли» в 2024 году, перейдя за € 9 млн. В составе клуба из Джидды хавбек сыграл 17 матчей, отметившись результативной передачей. В 2023 году опорный хавбек стал победителем молодёжного чемпионата Южной Америки в составе сборной Бразилии U20.

Отметим, на данный момент в составе «Аль-Ахли» Александер выступает с такими известными по выступлениям в Европе футболистами как Роберто Фирмино, Рияд Марез, Айван Тони, Рожер Ибаньес, Мерих Демирал, Эдуард Менди, Франк Кессье, Аллан Сент-Максимен и Вандерсон Галено.

Материалы по теме ЦСКА оставляет ворота «сухими» в основное время Суперкубка России с 2016 года

Самый дорогой трансфер в истории футбола: