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Генич сравнил ЦСКА при Челестини в Суперкубке России с командой Николича

Генич сравнил ЦСКА при Челестини в Суперкубке России с командой Николича
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Футбольный комментатор и телеэксперт Константин Генич сравнил ЦСКА под руководством нового главного тренера Фабио Челестини с командой, которую возглавлял сербский специалист Марко Николич в минувшем сезоне после матча Суперкубка России, где красно-синие одолели «Краснодар» со счётом 1:0.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'    
Удаления: Кобнан – 89' / нет

«ЦСКА, конечно, надо поздравить, но вот вопрос: что у этого ЦСКА от Челестини? От Николича осталось название и осталась оборона. Дальше всё уже идёт от Челестини. Два опорных полузащитника: Кисляк и Обляков — мы такого не видели, именно в такой формации. Кругового, ближе действующего к атаке, — такого тоже не видели. Глебов — не нападающий, а фланговый полузащитник… Да, он тоже играл справа у Николича, но это было, когда ЦСКА осенью играл в три центральных защитника. И Шуманский. Он же вообще не играл практически у Николича

Здесь практически всё от Челестини: требования, принципы, перестроения. Это великолепный, мне кажется, был матч, тест для Челестини в плане управления игрой по ходу встречи, потому что и «Партизан», и ОФК, и я уж не беру «Амкал» — это всё-таки немножко не тот уровень по сравнению с чемпионом России. И после не самого удачного первого тайма надо было достучаться до игроков, объяснить, кто как располагается, где высоко встречаем соперника, а где чуть поглубже опускаемся. Тут тренер сработал неплохо», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

Напомним, это была первая официальная игра ЦСКА под руководством швейцарского специалиста Челестини. Ранее команду возглавлял Николич.

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