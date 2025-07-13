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«Краснодар» на это попался». Радимов объяснил гол ЦСКА, принёсший армейцам 8-й Суперкубок

«Краснодар» на это попался». Радимов объяснил гол ЦСКА, принёсший армейцам 8-й Суперкубок
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Экс-футболист ЦСКА Владислав Радимов высказался о голевом эпизоде армейцев в матче Суперкубка России, где красно-синие одержали верх над «Краснодаром» с минимальным счётом 1:0. Единственный мяч забил защитник Игорь Дивеев.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'    
Удаления: Кобнан – 89' / нет

«С чего начинается. Угловой. Дивеев и Роша подзывают Шуманского. Что говорят, мы услышать не можем. Но наверняка у каждой команды существует базовая история на стандартных положениях. Обратите внимание, Шуманский ставит блок. Подача идёт на угол вратарской. Роша делает движение на угол вратарской, а Дивеев совершает забегание на дальнюю штангу. Совершенно точно — наигранная история. Идёт передача: Роша, освободившийся от игрока, которому блок поставил Шуманский, срезает мяч на дальнюю штангу, где Дивеева тоже уже потеряли и он замыкает пространство. Классическая футбольная история. «Краснодар» на это попался, а ЦСКА исполнил идеально эту историю», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Отметим, благодаря этой победе ЦСКА завоевал восьмой Суперкубок России.

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