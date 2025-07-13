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Видео: пятый подряд дубль Месси в МЛС с красивейшим голом со штрафного

Видео: пятый подряд дубль Месси в МЛС с красивейшим голом со штрафного
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38-летний аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси оформил дубль в матче МЛС с «Нэшвиллом» (2:1). После окончания матча появилось видео его голов.

США — Major League Soccer . МЛС
13 июля 2025, воскресенье. 02:45 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
2 : 1
Нэшвилл
Нэшвилл
1:0 Месси – 17'     1:1 Мухтар – 49'     2:1 Месси – 62'    

Отметим, первый гол Месси был забит им после удара со штрафного низом. Второй гол аргентинец, воспользовавшись ошибкой голкипера гостей Джо Уиллиса, который под давлением аргентинца потерял мяч, а Лионель поразил уже пустые ворота соперника, «убрав» перед этим вратаря.

Напомним, это уже пятый подряд дубль Месси в американской лиге. Нападающий стал первым игроком в истории лиги, забившим два и более гола в пяти матчах подряд.

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