Видео: пятый подряд дубль Месси в МЛС с красивейшим голом со штрафного

38-летний аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси оформил дубль в матче МЛС с «Нэшвиллом» (2:1). После окончания матча появилось видео его голов.

Отметим, первый гол Месси был забит им после удара со штрафного низом. Второй гол аргентинец, воспользовавшись ошибкой голкипера гостей Джо Уиллиса, который под давлением аргентинца потерял мяч, а Лионель поразил уже пустые ворота соперника, «убрав» перед этим вратаря.

Напомним, это уже пятый подряд дубль Месси в американской лиге. Нападающий стал первым игроком в истории лиги, забившим два и более гола в пяти матчах подряд.

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