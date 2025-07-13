Генич назвал причины, по которым Сперцян не покинул «Краснодар»

Известный комментатор и спортивный журналист Константин Генич поделился мыслями о будущем Эдуарда Сперцяна в «Краснодаре» на фоне вероятного трансфера французского вингера «Осера» Гаэтана Перрена, который стал лучшим ассистентом минувшей Лиги 1.

«Определённая неопределённость или неопределённая определённость относительно Эдика Сперцяна. Думаю, что он всеми мыслями и мечтами хотел принести чемпионство «Краснодару», и он думал, что вот здесь и сейчас всё: будет выбирать предложения там, сям, поедет туда и туда. «Аякс», «Жирона», много других команд фигурировало, а конкретики нет, потому что Эдик достаточно высокооплачиваемый игрок в «Краснодаре», капитан, любимец, его всё устраивает. Но ему хочется сделать шаг вперёд. А вот предложений, которые бы устроили его и клуб, так и не поступило, так и не пришло. Может быть, вот это на данном этапе будет Эдику мешать.

А если сейчас «Краснодар» платит € 5 млн за игрока, лучшего ассистента Лиги 1 (французского вингера «Осера» Гаэтана Перрена. — Прим. «Чемпионата»), вот это может быть дополнительная мотивация для Эдика. Он 100% — игрок старта. С Мусаевым они там с детства знакомы ещё по академии. Может быть, опустошение определённое после чемпионства уже есть, а сейчас новый вызов. Новая конкуренция», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что к Сперцяну проявляют интерес в амстердамском «Аяксе» и римском «Лацио».

Сперцян — воспитанник «Краснодара». Действующее контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2026 года.

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