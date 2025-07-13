Ламину Ямалю исполнилось 18 лет

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль сегодня празднует своё 18-летие.

Ожидается, что Ямаль проведёт закрытую вечеринку в честь своего дня рождения с жёсткими мерами безопасности. Гостям будет запрещено проносить мобильные телефоны на мероприятие и делать фотографии. Испанские СМИ сообщали, что на мероприятии могут выступить несколько звёзд эстрады.

Напомним, в завершившемся сезоне Ямаль провёл за клуб 53 матча во всех турнирах, в которых стал автором 16 голов и 18 результативных передач. За сборную Испании он забил три гола и отдал один ассист в семи играх.

Согласно рейтингу многих известных зарубежных порталов, Ламин является одним из главных претендентов на «Золотой мяч» 2025 года.

Чем уникален Ламин Ямаль