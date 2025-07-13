Пятый кряду дубль Месси в МЛС, нокаут от Деррика Льюиса за 35 секунд боя. Главное к утру

38-летний аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси оформил дубль в матче МЛС с «Нэшвиллом», установив уникальное достижение для игроков североамериканской лиги, американский тяжеловес Деррик Льюис нокаутировал Таллисона Тейшейру из Бразилии за 35 секунд в главном событии турнира UFC on ESPN 70, в СМИ сообщили, что ЦСКА предложил за переход бразильского полузащитника саудовского «Аль-Ахли» € 5 млн. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».