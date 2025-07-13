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13 июля главные новости спорта, футбольные трансферы, Уимблдон, бокс, UFC, футбол, Лионель Месси, Ига Швёнтек

Пятый кряду дубль Месси в МЛС, нокаут от Деррика Льюиса за 35 секунд боя. Главное к утру
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38-летний аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси оформил дубль в матче МЛС с «Нэшвиллом», установив уникальное достижение для игроков североамериканской лиги, американский тяжеловес Деррик Льюис нокаутировал Таллисона Тейшейру из Бразилии за 35 секунд в главном событии турнира UFC on ESPN 70, в СМИ сообщили, что ЦСКА предложил за переход бразильского полузащитника саудовского «Аль-Ахли» € 5 млн. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Лионель Месси установил уникальное достижение, никому до него не покорявшееся в МЛС.
  2. Деррик Льюис за 35 секунд нокаутировал Таллисона Тейшейру на турнире UFC.
  3. ЦСКА предложил € 5 млн за переход одноклубника Фирмино и Мареза — источник.
  4. Экс-защитника «Спартака» увезли в больницу на скорой с подозрением на перелом.
  5. Имам Хатаев проиграл Дэвиду Моррелю раздельным решением.
  6. Переход Забарного в «ПСЖ» заморожен. Парижане нашли замену Илье в Турции — L'Equipe.
  7. Швёнтек повторила редчайшее достижение, покорявшееся лишь двоим в Открытую эру.
  8. «Атланта» с Миранчуком избежала поражения в матче МЛС, забив гол на 90+10-й минуте.
  9. Мераб Двалишвили обошёл Ислама Махачева и стал бойцом года по версии ESPY 2025.
  10. Дубль Месси помог «Интер Майами» продлить победную серию до пяти матчей, одолев «Нэшвилл».
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