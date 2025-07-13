Маскерано: Месси бьёт рекорды МЛС каждые три дня — это невероятно!

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано отреагировал на дубль 38-летнего нападающего Лионеля Месси в матче МЛС с «Нэшвиллом» (2:1). Аргентинец стал первым игроком в истории лиги, забившим два и более гола в пяти встречах подряд. Ранее он также был первым, кто оформил данную статистику в четырёх играх кряду.

«Разумеется, мы ежедневно следим за ситуацией и постоянно с ним общаемся. Найдём подходящий момент, чтобы дать ему передышку. То, что он продолжает делать, просто невероятно — каждые три дня он бьёт рекорды. Он — знаменосец нашей команды, наш лидер, и он задаёт стандарты того, как мы можем соревноваться. Быть частью этого этапа его карьеры — настоящее благословение», — приводит слова Маскерано Goal.

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