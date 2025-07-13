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Маскерано: Месси бьёт рекорды МЛС каждые три дня — это невероятно!

Маскерано: Месси бьёт рекорды МЛС каждые три дня — это невероятно!
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Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано отреагировал на дубль 38-летнего нападающего Лионеля Месси в матче МЛС с «Нэшвиллом» (2:1). Аргентинец стал первым игроком в истории лиги, забившим два и более гола в пяти встречах подряд. Ранее он также был первым, кто оформил данную статистику в четырёх играх кряду.

США — Major League Soccer . МЛС
13 июля 2025, воскресенье. 02:45 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
2 : 1
Нэшвилл
Нэшвилл
1:0 Месси – 17'     1:1 Мухтар – 49'     2:1 Месси – 62'    

«Разумеется, мы ежедневно следим за ситуацией и постоянно с ним общаемся. Найдём подходящий момент, чтобы дать ему передышку. То, что он продолжает делать, просто невероятно — каждые три дня он бьёт рекорды. Он — знаменосец нашей команды, наш лидер, и он задаёт стандарты того, как мы можем соревноваться. Быть частью этого этапа его карьеры — настоящее благословение», — приводит слова Маскерано Goal.

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