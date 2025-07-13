Экс-нападающий «Зенита» Халк забил прямым ударом с углового в чемпионате Бразилии

В ночь на 13 июля состоялся матч 13-го тура бразильской серии А «Баия» — «Атлетико Минейро». Игра завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Автором единственного гола гостей стал экс-нападающий «Зенита» Халк.

Бразилец поразил ворота соперника прямым ударом с углового, закрутив мяч ударом с левой ноги в дальний угол.

У хозяев в сегодняшнем матче забивали Лусиано и Мичел Араухо.

Напомним, на счету Халка 12 голов и три результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах за клуб в текущем сезоне. На данный момент бразильскому нападающему 38 лет. Ранее Халк выступал за «Зенит» и ряд других клубов.

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