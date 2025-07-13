«Манчестер Юнайтед» сделал запрос по Джексону, «Челси» оценивает его в € 70 млн — Джеллит

«Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» обратились в «Челси» с целью узнать информацию о возможном трансфере нападающего Николаса Джексона. Об этом сообщает журналист Набиль Джеллит в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, лондонский клуб оценивает 24-летнего футболиста в сумму около € 70 млн. Новые сведения о будущем Джексона могут появиться после клубного чемпионата мира, где «Челси» дошёл до финала соревнования. Также интерес к сенегальцу проявляет «Наполи».

В минувшем сезоне Джексон принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Фанаты «Челси» устроили потасовку из-за футболки Джексона: