Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» сделал запрос по Джексону, «Челси» оценивает его в € 70 млн — Джеллит

«Манчестер Юнайтед» сделал запрос по Джексону, «Челси» оценивает его в € 70 млн — Джеллит
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» обратились в «Челси» с целью узнать информацию о возможном трансфере нападающего Николаса Джексона. Об этом сообщает журналист Набиль Джеллит в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, лондонский клуб оценивает 24-летнего футболиста в сумму около € 70 млн. Новые сведения о будущем Джексона могут появиться после клубного чемпионата мира, где «Челси» дошёл до финала соревнования. Также интерес к сенегальцу проявляет «Наполи».

В минувшем сезоне Джексон принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Материалы по теме
«Барселона» может купить форварда «Челси» Николаса Джексона — Caught Offside

Фанаты «Челси» устроили потасовку из-за футболки Джексона:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android