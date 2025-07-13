«Спартак» — «Спартак» Суботица: во сколько начало матча, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 13 июля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся московский «Спартак» и сербский «Спартак» Суботица. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
13 июля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Не начался
Спартак Суботица
Суботица, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
По итогам минувшего сезона московский клуб набрал 57 очков и занял четвёртое место в Российской Премьер-Лиге. В свою очередь, «Спартак» Суботица заработал 44 очка и расположился на 12-й строчке в чемпионате Сербии.
11 июля красно-белые провели товарищеский матч с «Родиной», в котором победили со счётом 2:1.
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Как появился «Спартак»:
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