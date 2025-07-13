«Спартак» — «Спартак» Суботица: во сколько начало матча, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 13 июля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся московский «Спартак» и сербский «Спартак» Суботица. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По итогам минувшего сезона московский клуб набрал 57 очков и занял четвёртое место в Российской Премьер-Лиге. В свою очередь, «Спартак» Суботица заработал 44 очка и расположился на 12-й строчке в чемпионате Сербии.

11 июля красно-белые провели товарищеский матч с «Родиной», в котором победили со счётом 2:1.

Как появился «Спартак»: