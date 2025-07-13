Расписание матчей клубного чемпионата мира — 2025 на 13 июля

Сегодня, 13 июля, состоится финальный матч клубного чемпионата мира по футболу — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием нового игрового дня турнира.

Расписание игрового дня клубного чемпионата мира — 2025 на 13 июля (время — московское):

22:00. «Челси» — «ПСЖ».

Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде. В качестве главного арбитра встречи выступит Алиреза Фагани.

На стадии полуфинала «Челси» победил бразильский «Флуминенсе» со счётом 2:0. В свою очередь, «ПСЖ» разгромил мадридский «Реал» со счётом 4:0. На стадии четвертьфинала «синие» обыграли «Палмейрас» со счётом 2:1. Французский гранд победил «Баварию» со счётом 2:0.