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«Зенит» — «Войводина»: во сколько начало матча, где смотреть прямую трансляцию

«Зенит» — «Войводина»: во сколько начало матча, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 13 июля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся «Зенит» и сербская «Войводина». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
13 июля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
Войводина
Нови-Сад, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По итогам минувшего сезона сине-бело-голубые набрали 66 очков и заняли второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В свою очередь, «Войводина» заработала 53 очка и расположилась на шестой строчке в чемпионате Сербии.

В предыдущем товарищеском матче «Зенит» крупно обыграл швейцарский «Сьон» (5:2).

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