«Зенит» — «Войводина»: во сколько начало матча, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 13 июля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся «Зенит» и сербская «Войводина». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По итогам минувшего сезона сине-бело-голубые набрали 66 очков и заняли второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В свою очередь, «Войводина» заработала 53 очка и расположилась на шестой строчке в чемпионате Сербии.

В предыдущем товарищеском матче «Зенит» крупно обыграл швейцарский «Сьон» (5:2).