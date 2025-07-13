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Экс-игрок ЦСКА Гришин: Акинфеев — легенда, а все остальные — это обычные футболисты

Экс-игрок ЦСКА Гришин: Акинфеев — легенда, а все остальные — это обычные футболисты
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Экс-полузащитник ЦСКА и телеэксперт Александр Гришин высказался о голкипере московского клуба Игоре Акинфееве после победы красно-синих над «Краснодаром» (1:0) в матче за Суперкубок.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'    
Удаления: Кобнан – 89' / нет

«Акинфеев — настоящая легенда. Я иногда смотрю, что это понятие размывается. Но Игорь — легенда. А всё остальное — это всё наносное. Легенды — это Бобров, Стрельцов, Шестернёв, Черенков… И вот Акинфеев в этом ряду. А все остальные — это обычные футболисты.

Акинфеев — это олицетворение ЦСКА. И он должен продолжать работу в клубе даже после завершения карьеры. Это очень значимый человек для клуба», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Вчера, 12 июля, Игорь Акинфеев стал восьмикратным обладателем Суперкубка России, став абсолютным рекордсменом по этому показателю. По семь побед на счету у Сергея Игнашевича и Михаила Кержакова. Отметим, что для ЦСКА Суперкубок страны стал восьмым в истории клуба.

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