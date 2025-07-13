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«Барселона» ждёт, что Луис Диас окажет давление на «Ливерпуль» — Mundo Deportivo

«Барселона» ждёт, что Луис Диас окажет давление на «Ливерпуль» — Mundo Deportivo
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«Барселона» находится в ожидании того, что нападающий Луис Диас начнёт оказывать давление на «Ливерпуль» с целью лоббирования своего перехода в каталонский клуб. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, колумбийский футболист мечтает перейти в стан сине-гранатовых. Однако «блауграна» не готова платить за 28-летнего вингера более € 60 млн. При этом подчёркивается, что Диас готов зарабатывать в «Барселоне» столько, сколько клуб сможет ему предложить с учётом финансовых проблем.

В минувшем сезоне Диас принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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