Гасилин: Гаич упал от лёгкого касания Кобнана, меня бы за такое домой не пустили

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Алексей Гасилин прокомментировал удаление вингера «Краснодара» Мозеса Кобнана в матче за Суперкубок России с московским ЦСКА. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты столичного клуба.

«Мне правда интересно, какой будет штраф. Безнаказанно такое поведение оставлять нельзя. Это был прямой удар. Это не футбол. Но и Гаич упал от лёгкого касания. Это моё личное мнение. Меня бы за такое потом домой, наверное, не пустили. Хотя кто‑то скажет, что он хотел заработать преимущество для своей команды. И в этом будут правы», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

На 89-й минуте форвард «Краснодара» Мозес Кобнан получил прямую красную карточку после просмотра VAR. Нападающий был наказан за пощёчину игроку армейцев Милану Гаичу.