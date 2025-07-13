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Гасилин: Гаич упал от лёгкого касания Кобнана, меня бы за такое домой не пустили

Гасилин: Гаич упал от лёгкого касания Кобнана, меня бы за такое домой не пустили
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Алексей Гасилин прокомментировал удаление вингера «Краснодара» Мозеса Кобнана в матче за Суперкубок России с московским ЦСКА. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты столичного клуба.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'    
Удаления: Кобнан – 89' / нет

«Мне правда интересно, какой будет штраф. Безнаказанно такое поведение оставлять нельзя. Это был прямой удар. Это не футбол. Но и Гаич упал от лёгкого касания. Это моё личное мнение. Меня бы за такое потом домой, наверное, не пустили. Хотя кто‑то скажет, что он хотел заработать преимущество для своей команды. И в этом будут правы», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

На 89-й минуте форвард «Краснодара» Мозес Кобнан получил прямую красную карточку после просмотра VAR. Нападающий был наказан за пощёчину игроку армейцев Милану Гаичу.

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