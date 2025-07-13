Главный тренер «Локомотива» Галактионов: вопрос о капитанстве Батракова не стоит

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о 20-летнем полузащитнике клуба Алексее Батракове.

— Насколько Батраков готов стать полноценным лидером «Локомотива»?

— Это покажут только игры и сезон. Заранее бессмысленно об этом рассуждать и говорить.

— Может ли Алексей в будущем стать капитаном команды на постоянной основе?

— У нас есть наш лидер — Дима Баринов, которому все доверяют. Он является несомненным авторитетом внутри команды. На сегодняшний день такой вопрос не стоит.

Мы всегда довольны работой Алексея: как в прошлом, так и в этом году. Абсолютно здорово тренируется и играет. Опять же, тут вопрос в том, как СМИ будут воспринимать его действия. Например, если он какое-то время не будет забивать и отдавать — это не значит, что он плохо или нестабильно играет. У него есть объём работы и с мячом, и без мяча. Никаких проблем не вижу, — сказал Галактионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В прошедшем сезоне 20-летний Батраков провёл 37 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал девять результативных передач. В ноябре 2024 года впервые был вызван в национальную команду России и сыграл за неё уже пять матчей, в которых забил два гола.