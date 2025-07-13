AS: Флик одобрил переход Рашфорда в «Барселону», «МЮ» требует € 48 млн за игрока

В «Барселоне» всё более благосклонно относятся к варианту с подписанием нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда. Основным вариантом для сине-гранатовых является вингер «Ливерпуля» Луис Диас, однако его покупка осложняется экономическим положением «блауграны». Об этом сообщает AS.
По информации источника, в каталонском клубе ценят желание Рашфорда присоединиться к ним. Также главный тренер испанского гранда Ханс-Дитер Флик одобрил потенциальный трансфер 27-летнего игрока. При этом «Манчестер Юнайтед» оценивает англичанина в € 48 млн.
Ранее СМИ сообщали, что главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим больше не рассчитывает на Рашфорда. Подчёркивалось, что вингер тренируется отдельно от остальной команды.
Почему «Барселона» — больше, чем клуб: