Касилья: Роналду всегда поможет вам, однажды он купил iPhone для всей команды и персонала

Бывший вратарь мадридского «Реала» Кико Касилья отметил щедрость и готовность помочь бывшего нападающего «сливочных» Криштиану Роналду.

«Он [Роналду] — феномен, замечательный человек, который помогает даже самым юным воспитанникам академии. Попросите его о чём угодно, и он вам это даст.

Когда мы ездили в США на предсезонную подготовку, он купил всем сотрудникам, включая физиотерапевтов, охранников и других членов команды, новейшие iPhone и Apple Watch. Он не упоминает об этом, потому что не видит смысла хвастаться. Он из тех, кто любит помогать или благодарить окружающих такими жестами», — сказал Касилья на подкасте El After de Post United.

Роналду выступал в составе «Реала» с 2009 по 2018 год.

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